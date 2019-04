Vida Urbana Cientistas apresentam coração impresso em 3D a partir de tecidos humanos Feito abre as portas para a realização de transplantes no futuro; órgão tem cerca de 3 centímetros, mas ainda 'é muito básico', segundo professor

Cientistas da Universidade de Tel-Aviv, em Israel, produziram um coração vivo que palpita a partir de tecido humano com uma impressora 3D, feito que abre as portas para a realização de transplantes no futuro. O estudo foi publicado nesta segunda-feira, 15, na revista Advanced Science. "É a primeira vez que se produz um coração com uma impressora 3D com o tecido ...