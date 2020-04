Os gestores das principais cidades turísticas no Estado de Goiás estão intensificando as barreiras nas entradas dos municípios para conter visitantes durante o feriado da Semana Santa. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, relata que muitos turistas ainda não querem acatar o decreto do governo e insistem em achar formas de burlar o sistema. “Muitos municípios fizeram decretos municipais com regras ainda mais severas”, destaca.

A medida, segundo o presidente da Goiás Turismo, é necessária porque coloca em risco a população que mora nas regiões. “A curva de pessoas infectadas pelo novo coronavírus temos visto que aumentou. Por isso precisamos que as pessoas respeitem as regras. A ideia é proteger a todos”, afirma. Fabrício ainda cita que em muitas cidades os gestores relatam a falta de mascaras pela população. “Se afrouxarmos agora mais ainda imagina como ficará?”, questiona.

“Geralmente as cidades mais visitadas neste período são Caldas Novas, Rio Quente, Pirenópolis Cidade de Goiás e a Chapada dos Veadeiros”, exemplifica. “Conversei com todos pessoalmente e fizeram decretos municipais para reforçar, até mesmo alguns com mais rigor que Goiânia”, relata. “Todas se encontram praticamente fechadas”, acrescenta o presidente da Goiás Turismo.

Na Cidade de Goiás, por exemplo, Fabrício Amaral destaca que durante o feriado da Semana Santa, não entra ninguém no local se não for morador. “Infelizmente medidas como essa são necessárias porque o turista não tem respeitado. Ontem mesmo em Sera de Caldas 60 pessoas entraram clandestinamente no parque” exemplifica. Em Abadia de Goiás, ele cita também o caso da cidade, que foi verificado fluxo de pessoas na rua e todas sem máscara de proteção no rosto.

Já em relação aos moradores destes municípios, ele ressalta que a maioria está de acordo com o decreto, que tem vigência até o próximo dia 19. “Bares, hotéis tiveram boa receptividade. Claro que todos ficam frustrados pelo prejuízo econômico, mas compreendem a necessidade”, pondera. “Estamos focando em ajudar principalmente os empreendedores locais. O impacto será grande para todos e vai demorar para reerguer, principalmente o turismo, que precisa de planejamento. Mas já vamos começar a elaborar um plano para isso”, frisa.

Pirenópolis

No município de Pirenóplis a prefeitura até mesmo divulgou nas redes sociais sobre fake News que estavam sendo espalhadas sobre a cidade e orientando as pessoas a não visitarem a cidade neste momento. O prefeito da cidade, João do Léo (DEM) relata que foram intensificadas as medidas para barrar os turistas neste feriado. “As pessoas já estavam procurando entrar no município, mas nos últimos dois dias aumentou a procura”, ressalta.

Ao mesmo tempo o controle também aumentou. “No total, temos cerca de 120 pessoas ao todo revezando nas barreiras para controlar a entrada. Somente quem é morador pode entrar”, explica. No entanto, foi descoberto alguns “macetes” adotados. “Alguns donos de casas estavam alugando por aplicativo e buscavam o turista antes da entrada da cidade, colocavam no carro e tentavam passar pela barreira alegando que todos dentro do veículo moravam em Pirenópolis”, descreve.

Para conter tais ações, o prefeito relata que agora os fiscais param até mesmo carros com placa da cidade, se estiver com mais uma pessoa dentro do veículo. “A Polícia Militar, guardas ambientais e funcionários administrativo estão atuando neste trabalho”, afirma. “Tudo que tem sido feito tem dado resultado. Até agora não temos nenhum caso confirmado na cidade. Queremos proteger a todos. Aqueles de má fé, esses já olham dinheiro apenas e não dão valor a vida”, destaca.