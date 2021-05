Cidades Cidades retomam restrições diante da alta de casos de Covid-19 em Goiás Pelo menos quatro municípios fizeram algum tipo de contenção depois que tiveram aumento do número de pessoas contaminadas simultaneamente

O aumento de casos confirmados de coronavírus (Sars-CoV-2) já é realidade em algumas cidades do interior de Goiás. Em pelo menos quatro delas, as prefeituras criaram novos decretos com algum tipo de medida restritiva para tentar conter a disseminação do vírus. As medidas variam e vão desde o fechamento de um ponto turístico até o toque de recolher. As estatísticas ofic...