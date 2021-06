Cidades Cidades já começam aplicação de vacina da Janssen contra Covid no país Vitória, Goiânia e São Caetano do Sul usam imunizante de dose única nesta sexta

A vacina contra a Covid da Janssen, de dose única, já começou a ser aplicada no Brasil nesta sexta-feira (25). Vitória e Goiânia iniciaram a imunização logo cedo e São Caetano do Sul prevê usar o imunizante a partir das 15h. Na capital do Espírito Santo, a analista Ana Paula Ferreira de Carvalho, 43, foi uma das primeiras a receber a Janssen. A cidade recebeu 7.020 ...