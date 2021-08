16 municípios de Goiás já vacinam pessoas com 18 anos contra a Covid-19

Entre as 16 cidades de Goiás que já estão vacinando pessoas com idade a partir de 18 anos contra a Covid-19, seis têm cobertura vacinal abaixo da média estadual. Com populações que variam entre 2 mil a 172 mil habitantes, os municípios estão em diferentes momentos quando observada a proporção de imunizados, o que reforça a disparidade da vacinação em território goiano. Para explicar os avanços, gestores se dividem entre os que citam baixa procura por doses e aqueles que consideram a cobertura suficiente para ter atingido a etapa.

O avanço foi anunciado por 15 das cidades durante esta semana. Muito antes disso, a primeira a atingir os 18 anos foi Abadiânia, em 20 de julho. Na cidade, porém, a celeridade em alcançar os mais jovens não é um indicativo positivo, reconhece a secretária de saúde Joyce Mirelly de Assunção. A gestora diz que a adesão entre adultos menores de 60 anos foi baixa. Com estoque, nesta quinta, de mais de mil doses para aplicação de primeira dose, a gestora conta que só 58 pessoas procuraram pela vacina.

Imóvel histórico é demolido no Setor Sul, em Goiânia

Antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), a residência com características modernistas na Rua 84, entre as ruas 104 e 104-B, no número 535 do Setor Sul foi demolida na semana passada. O local estava sem uso desde 2019, quando a Secult foi para nova sede, no Parque Atheneu. Na mesma época, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) emitiu requerimento ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Goiânia para que fosse avaliada a sua importância histórica ao ponto do mesmo ser tombado.

No entanto, o imóvel era um dos 615 que constam em resoluções do Conselho. A lista é analisada desde 2019 para verificar se os bens pertencem ao patrimônio histórico municipal. Isso é visto a partir da análise das características arquitetônicas e históricas. Cerca de 450 processos já foram analisados e 10% tiveram andamento para o tombamento. Apesar do requerimento do MP, o processo deste imóvel ainda não tinha passado pelo crivo do Conselho. A previsão era que a análise ocorresse na próxima semana.

Circulação da variante delta preocupa autoridades em Goiás

Goiás já possui 11 casos de contaminação e um óbito causados pela variante delta do coronavírus (Sars-CoV-2). Um novo registro foi confirmado em Aparecida de Goiânia, que agora conta com quatro notificações da variante, todas em pessoas de uma só família. O número preocupa especialistas por conta da alta transmissibilidade da cepa do vírus, que pode impactar no aumento de casos do Estado.

Em Aparecida, os casos confirmados são de um pai, mãe, filha e genro infectados. O idoso, de 67 anos, faleceu no último domingo (8) por complicações da doença. Os outros familiares já estão recuperados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade já considera que a variante circula de forma comunitária na cidade, já que não foi possível identificar a origem da contaminação. Entretanto, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não considera que exista transmissão comunitária.