Cidades Cidades goianas recebem até R$ 100 mil por mês para ofertar 'Kit Covid' para pacientes No início, apenas 16 municípios goianos haviam aderido, mas com o tempo foram tendo novas adesões ao programa do governo federal

Mesmo sem comprovação científica de eficácia, medicamentos estão sendo entregues a pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pelo coronavírus (Sars-CoV-2) que procuram os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 existentes nos municípios que aderiram a um programa do Ministério da Saúde existente desde maio do ano passado. Atualmente, são 104 centros...