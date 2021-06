Cidades Cidades goianas podem suspender ponto facultativo Municípios ainda discutem sobre endurecimento das regras de enfrentamento à pandemia durante o final de semana prolongado

Cidades goianas ainda planejam como deverão receber turistas neste feriado prolongado. Prefeitos têm em acordo que as atuais regras de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) continuarão valendo, mas não descartam endurecer ainda mais as regras. O governador Ronaldo Caiado (DEM) informou que poderá, inclusive, suspender o ponto facultativo de sexta-feira (...