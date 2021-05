Cidades Cidades esperam novas doses para vacinação contra Covid-19 por idade em Goiás Expectativa é de que mais doses cheguem em Goiás neste fim de semana. Itumbiara vai antecipar imunização e começará a vacinar pessoas com 59 anos neste sábado (29)

A maioria das grandes cidades goianas afirmam ter condição de iniciar a vacinação contra Covid-19 na população adulta entre 18 e 59 anos de maneira decrescente com a chegada da próxima remessa de imunizantes no Estado. Exceção para Itumbiara e Aparecida de Goiânia, que já anunciaram o início desta etapa independentemente de novas doses oriundas do Ministério da Saúde. A pri...