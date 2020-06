Cidades Cidades endurecem restrições para conter Covid-19 no interior de Goiás Avanço da doença preocupa gestores que adotam ações distintas para tentar frear avanço da pandemia. Intervenções alcançam bebidas e circulação de pessoas

Com o objetivo de aumentar o distanciamento social e conter a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), prefeitos de Goiás têm adotado restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento do comércio. Dois casos chamam a atenção: Santa Helena e Caiapônia. Freio ao consumo de bebidas alcoólicas e lockdown integram lista de controles. Mesmo Pirenópolis, que tem a inten...