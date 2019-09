Cidades Cidades do Sul de Goiás registram chuva nesta quarta-feira (25) De acordo com o Centro de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Cimehgo), precipitação tem pouco volume, mas já se fez presente ao menos em Rio Verde, Mineiros e São Simão

A tão esperada chuva chegou a algumas cidades de Goiás nesta quarta-feira (25). Mesmo com volume de precipitação baixo, ao menos três municípios do Sul do Estado apareceram nos registros do Centro de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Cimehgo). De acordo o órgão, houve 3,8 milímetros (mm) de chuva em Rio Verde; 1,4 mm em Mineiros e 0,2 mm em São Simão. Os d...