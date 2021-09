Cidades Cidades do interior registram chuvas de até 62 milímetros. Veja previsão para o fim de semana Precipitações de 5 a 11 milímetros também foram registradas na região de São Domingos, próximo ao Parque de Terra Ronca

A chuva tão desejada voltou a dar “o ar da graça” em Goiás, na tarde desta quinta-feira (23). Pancadas isoladas e rápidas foram registradas em alguns municípios da região Norte do Estado. Em São Miguel do Araguaia, o índice registrado foi de 62 milímetros, em pontos distintos do município. Na Chapada dos Veadeiros também houve registro de chuvas leves e irregulares e...