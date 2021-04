Cidades Cidades do interior de Goiás sofrem com salto inédito de mortes por Covid-19 Pelo menos 7 municípios registraram mais de 10 óbitos em março e uma taxa de mortes por mil habitantes duas vezes superior à média estadual

Ao menos 42 municípios goianos tiveram mais de 10 mortes por Covid-19 em Goiás, sendo que 6 deles registraram uma taxa de óbitos por mil habitantes neste período duas vezes superior à media estadual. São municípios que em comparação com meses anteriores sofreram com um salto no número de vidas perdidas bem maior que o verificado em março, de longo o mês mais agressivo ...