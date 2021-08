Cidades Cidades de Goiás avançam na vacinação com doses extras Municípios receberam volume complementar e muitos reduziram idade de público-alvo. Gestores locais afirmam existir distorção causada por estimativa defasada da população

Com o envio de 7.770 vacinas extras nesta quarta-feira (25) para nove cidades goianas que estavam com a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em atraso, esses municípios conseguiram avançar na imunização da população. Em Santa Rosa de Goiás, por exemplo, houve uma redução de 21 anos na faixa etária atendida: de 39 anos para 18 anos. A secretária municipal de Saúde da c...