Cidades Cidades apostam em maneiras de combate à pandemia no Brasil Mais de mil experiências em atenção primária estão concorrendo a uma premiação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Ministério da Saúde

Com dores de cabeça e no corpo, perda do olfato e do paladar, vômito e febre, a secretária Ariana dos Santos, de 27 anos, de São Caetano do Sul, ligou para um 0800 e recebeu em casa um kit de autocoleta para o teste da Covid-19.Em 48 horas, foi avisada do resultado positivo e teve de se isolar por 14 dias. Durante o período, foi monitorada a distância por profissionais da s...