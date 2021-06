Apontado como o município com a maior incidência de casos de Covid-19 do País, Porteirão, no interior de Goiás, promete endurecer as medidas de distanciamento a partir desta semana. A cidade que tem pouco mais de 4 mil habitantes já confirmou 1.568 casos da doença até esta segunda-feira (07), o que representa 40% do total de moradores. Com o recrudescimento da pandemia nas últimas semanas, a previsão é de que o decreto seja divulgado nesta terça-feira (08), limitando o horário de funcionamento do comércio.

Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da cidade, Lirian Borges, características do município explicam a incidência que se mostra quatro vezes superior à média de Goiás, que atualmente é de 10%, levando em consideração o número de habitantes e o número de contaminados desde o início da pandemia. Segundo a gestora, entre os municípios vizinhos, Porteirão é o único que conta com laboratório próprio de testagem, o que, segundo Lirian, colabora para inflar os números da cidade.

A característica das atividades econômicas da cidade também explicaria a alta taxa de infecção, afirma a coordenadora. Predominantemente agrícola, Porteirão tem o que Lirian chama de “população flutuante”, moradores temporários que, caso infectados, são contabilizados nos números da pandemia. Essas pessoas, porém, não são inseridas no total de habitantes da cidade. “Nós temos de 800 a mil pessoas nessa situação”, afirma Lirian.

O número de óbitos no município também está acima da média estadual. Até esta segunda-feira, com 34 mortes pela doença, a taxa estava em 8,5 mortes a cada mil habitantes. Em Goiás, também com os números desta terça-feira, a taxa é de 2,6 mortes a cada mil habitantes. Lirian diz que os dois últimos casos fatais foram de pessoas que não viviam de forma permanente na cidade. Para a coordenadora, caso o número de habitantes de Porteirão levasse em consideração também os moradores temporários, “o cálculo da pandemia seria bem diferente”.

Conforme afirma o secretário de Saúde do município, Wisley Fernandes Soares, os casos mantiveram uma constância durante os meses de pandemia, mas conta que houve aumento nas últimas semanas. O gestor diz que o decreto irá restringir horário para o comércio e de locais que provocam aglomerações, como o lago da cidade. Segundo ele, a medida deve servir para frear os casos. “Nós estávamos flexibilizando. Agora vamos adotar maior rigidez e acompanhar por 15 dias”, detalha Wisley.

O secretário lembra que assim como o restante de Goiás, o município enfrentou colapso em março. “Foi um momento de muita angústia”, relembra. Entre as dificuldades, o gestor diz que o orçamento do município para enfrentar a pandemia não é proporcional ao que deveria. “No ano passado o Governo Federal disponibilizou R$800 mil e neste ano não tivemos nenhuma ajuda. Continuamos com os outros problemas na Saúde, a Covid-19 é um a mais”, cobra.

Além do decreto, o secretário afirma que a Prefeitura deve empenhar novos esforços para conscientização da população sobre a necessidade do uso de máscara e de manter distanciamento social. Com a repercussão de que o município lidera em taxa de contaminação, Wisley diz que os moradores da cidade começaram a falar mais sobre as medidas e cobrar uns dos outros pelo respeito às normas de segurança.