Cidades Cidade depende de exploração de mina

Minaçu, que cresceu em decorrência da exploração do amianto crisotila, depende economicamente da Sama, que começou explorar a mina Cana Brava em 1967 depois de encerrar as atividades na jazida de São Félix, no município baiano de Bom Jesus da Serra. Cerca de 70% da receita da prefeitura local tem origem na mineração. Na cidade é comum ouvir que a Sama é a “mãe de Min...