Vida Urbana Cidade de Goiás começa preparativos para Fogaréu, que terá novidade este ano Roupas de farricocos, mascarados misteriosos que representam soldados romanos, foram renovadas e vão substituir parte do vestuário da década de 1960

O movimento nas ruas do município de Goiás começa a aumentar aos poucos, com a chegada de mais turistas que vieram acompanhar a Procissão do Fogaréu, celebração religiosa tradicional que acontece na madrugada desta quinta-feira (18). Moradores que participam da organização do evento passam o dia fabricando tochas de fogo que serão distribuídas aos participantes da caminhada e...