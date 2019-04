Vida Urbana Cidade de Goiás celebra há 274 anos Procissão do Fogaréu Evento é marcado por muita emoção de turistas e moradores

Uma tradição que começou em 1745, a Procissão do Fogaréu, foi encenada à 0h desta quinta-feira (18), na Cidade de Goiás, onde os farricocos, que representam os soldados romanos, se alinharam em frente ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte e seguiram pela cidade com tochas nas mãos atrás de Jesus Cristo para crucificá-lo. O caminho é iluminado apenas pelas chamas das to...