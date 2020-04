Cidades Ciclistas são atropelados na BR-040, em Luziânia Adolescente teve cortes na cabeça e perfuração no abdome

Três ciclistas foram atropelados na noite de segunda-feira (20) e um deles ficou gravemente ferido em um acidente na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo as vítimas, elas teriam parado no acostamento para fazer reparo em uma das bicicletas, quando um carro vermelho as atropelou. O motorista fugiu sem prestar socorro. Um adolescente...