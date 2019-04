Vida Urbana Ciclista que se chocou com carro no Setor Faiçalville, em Goiânia, tem estado de saúde estável Isaura Pureza, de 21 anos, foi levada para o Hugo com suspeita de múltiplas fraturas após atingir um veículo de passeio em um cruzamento, na tarde desta quarta-feira (3)

Tem estado de saúde estável a ciclista Isaura Pureza, de 21 anos, que ficou ferida após chocar a bicicleta em que estava com em carro na Alameda Boulevard, no Setor Faiçalville, em Goiânia. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (3). A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de múltiplas fraturas e encaminhada para o Hospital de Urgências d...