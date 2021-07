Cidades Ciclista negro que foi enquadrado por PMs diz que se mudou de Goiás após sofrer perseguição Filipe sofreu uma abordagem truculenta no último dia 28 de maio, na margem do Lago Jacob, enquanto gravava vídeos de manobra para o seu canal no YouTube

O ciclista e youtuber negro Filipe Ferreira afirmou em entrevista ao portal de notícia Ponte que se mudou de Cidade Ocidental, município localizado no Entorno do Distrito Federal (DF), após passar a ser perseguido por policiais militares e por um grupo de “haters”. Filipe sofreu uma abordagem truculenta no último dia 28 de maio, na margem do Lago Jacob, enquanto gravava v...