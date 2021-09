Cidades Ciclista morre após ser atropelado por idoso embriagado, em Goiânia Vítima estava empurrando a bicicleta no Setor Jardim Novo Planalto, quando, segundo testemunhas, foi atingido pelo carro desgovernado no meio fio da pista

Um ciclista morreu após ser atropelado por um idoso que dirigia embriagado, na manhã deste domingo (26), no setor Jardim Novo Planalto, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigações de Crime de Trânsito (Dict), a vítima, Wellington Antônio da Silva, estava empurrando a bicicleta na rua VM-4B, quando, segundo testemunhas, o carro, c...