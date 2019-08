Cidades Ciclista morre após ser atropelado por caminhão que prestava serviços para a Prefeitura de Trindade Atropelamento ocorreu na Avenida Ruy Barbosa, no Setor Jardim Marista, no município da região metropolitana da capital. Homem de 36 anos morreu no local

Um ciclista de 36 anos morreu, no início da tarde desta quarta-feira (28), em Trindade, após ser atropelado por um caminhão que prestava serviços de iluminação pública para a prefeitura do município. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, mas encontrou a vítima sem sinais vitais no local do ocorrido. O caso será investigado pela Polícia Civil. De acordo...