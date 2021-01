Cidades Ciclista fica gravemente ferido após cair de ponte em Planaltina Homem de 59 anos teve traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital da cidade

Um ciclista de 59 anos ficou gravemente ferido após cair de uma ponte de aproximadamente seis metros de altura, na zona rural de Planaltina, no entorno do Distrito federal. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (31), e o homem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, uma pessoa viu o ciclista caído no local e acionou o socorro. Ele te...