Cidades Ciclista escapa de tentativa de estupro em Senador Canedo Homem suspeito de tentar violentar mulher afirma que intenção era roubar bicicleta. Polícia Civil apura versão e procura outras possíveis vítimas na região

Após o susto de ser vítima de uma tentativa de estupro durante um passeio de bicicleta, a mulher que aparece nas imagens de câmeras de segurança de um condomínio de Senador Canedo lutando com o agressor diz estar aliviada. Aos 52 anos ela afirma que se assustou ao ver o vídeo da agressão, mas que está satisfeita com a prisão do suspeito. A Polícia Civil instaurou inquérit...