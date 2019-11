Cidades Ciclista de 32 anos morre após ser atropelado na BR-040, em Luziânia Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (1º), na Vila Guará

Um ciclista de 32 anos morreu na noite desta sexta-feira (1º) após ser atropelado por um carro na BR-040, na Vila Guará, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida e o motorista do carro não teria conseguido frear. O ciclista recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. N...