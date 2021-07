Cidades Ciclista abordado por PM em Cidade Ocidental diz que está desgastado Filipe Ferreira, de 29 anos, diz estar sendo monitorado por agentes após denúncia de abuso filmada por ele em maio deste ano

Quarenta dias depois de ter passado por uma abordagem policial truculenta em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, enquanto gravava vídeos de manobras para o seu canal do YouTube, o ciclista negro Filipe Ferreira, de 29 anos, enfrenta desgastes psicológicos por conta de todo o processo ligado às denúncias que ele fez contra ações da Polícia Militar do Esta...