Cidades Ciência cria primeiro ser 100% editado e sintético Sintetização de material genético em laboratório levou à criação de organismo mais ‘enxuto’; pesquisa abre caminho para novas tecnologias

Cientistas conseguiram reconstruir e sintetizar, pela primeira vez, todo o DNA de um organismo vivo em laboratório. Trata-se da bactéria Escherichia coli, que habita o intestino humano, e ganhou um novo "design" genético. O estudo, realizado por pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular, no Reino Unido, é mais um passo no campo da biologia sintética e pode d...