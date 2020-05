Cidades Ciência bate à porta atrás de respostas para a Covid-19 Podcast do POPULAR aborda a pesquisa que percorre o país inteiro para medir a velocidade de avanço da doença

O novo episódio do Coronavírus Sem Mistério, projeto temporário em áudio de O POPULAR, explica a mais abrangente pesquisa de coronavírus do mundo, que essa semana chegou a Goiás. Sob a coordenação da Universidade Federal de Pelotas e metodologia semelhante à das pesquisas eleitorais, cientistas tentam avaliar a velocidade de expansão da Covid-19 no país. A pesquisa, aprova...