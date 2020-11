Cidades Ciência aponta respostas para crianças serem mais resistentes à Covid-19 Público infantil tende a desenvolver quadros mais leves da doença, mas ainda assim precisam tomar cuidados. Sintomas costumam ser os típicos de um quadro gripal leve

Que as crianças costumam ter quadros mais leves da Covid-19 não é novidade para ninguém. Entretanto, com o passar dos meses da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a comunidade científica tem encontrado cada vez mais explicações para tal fenômeno. Neste público, especialmente com idade abaixo de 10 anos, a doença costuma se apresentar, na maioria das vezes, de forma...