Cidades Chuvas provocam interdição total da GO-080, entre Jaraguá e Goianésia Uma grande cratera abriu na pista e uma ambulância, que transportava um paciente, caiu no interior da erosão. Ninguém teve ferimentos graves

Atualizada às 11h04 As fortes chuvas que caíram na região central de Goiás no final desta segunda-feira, 20, abriram uma enorme erosão na GO-080, no trecho entre Jaraguá e Goianésia na altura do km 133, próximo ao distrito de Artulândia. O motorista de uma ambulância da cidade de Barro Alto não teve tempo de ver a cratera e o veículo foi engolido por ela. ...