Cidades Chuvas fortes podem ocorrer no Centro Sul de Goiás nesta quarta, diz Cimehgo De acordo com o Centro, nesta região a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo

Nesta quarta-feira (11) há possibilidade de chuvas localmente fortes em Goiás. Na região Centro Sul, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Segundo o Cimehgo, a quarta será com áreas de instabilidade atuando no Centro Sul de...