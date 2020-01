Cidades Chuvas em Minas Gerais já fizeram 8 mortos e 16 pessoas estão desaparecidas No total, 3.375 mineiros foram atingidos pelas pancadas, que castigam 36 municípios, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Os fortes temporais que atingem o estado de Minas Gerais já fizeram oito mortes. Dezesseis pessoas estão desaparecidas e o número ainda pode aumentar. No total, 3.375 mineiros foram atingidos pelas chuvas, que castigam 36 municípios, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no leste do estado. De acordo com a Defesa Civil estadual, até hoje (25) f...