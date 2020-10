Cidades Chuvas em Goiás devem ser volumosas até o fim do mês Regiões do Estado estão sob alerta de tempestade. Previsão para novembro e dezembro também é de muita precipitação

A meteorologia prevê que as chuvas sejam volumosas até o fim deste mês no Centro-Oeste. Em Goiás, as precipitações devem ocorrer em maior quantidade no Sul e Leste do Estado. Para o Norte, a expectativa é que ocorram pancadas de forma isolada, mas sem volumes significativos.Para este sábado (17) e domingo (18), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do E...