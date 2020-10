Cidades Chuvas e controle evitam escassez no Rio Meia Ponte Manancial, que esteve perto do racionamento no passado, teve situação menos crítica este ano. Estado faz diagnóstico para tentar viabilizar outorgas

Era dia 25 de setembro de 2019 quando a vazão do Rio Meia Ponte em Goiânia ficou em 1.481 litros por segundo (l/s) no ponto de captação da Saneago. O índice, se mantido por mais alguns dias, iria estabelecer o rodízio no abastecimento público na região metropolitana. Desta forma, seria um dia sem água, outro em estabilização e, no seguinte, haveria a normalização. Neste ano, a si...