Chuvas causam novos transtornos para comerciantes da Feira Hippie em Goiânia

As chuvas de ontem causaram mais um problema para os feirantes da Hippie, especialmente os que ocupam as quadras J, K e I. Além dos alagamentos já mostrados pelo POPULAR, a lama tem sido outra companheira constante. Desde ontem os feirantes reclamam que as vendas estão sendo prejudicadas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que já vem tomando...