Chuva volta a Goiás após mais de 70 dias de seca

Após mais de 70 dias a chuva caiu em Chapadão do Céu, em Aparecida do Rio Doce, em Itumbiara, em Jataí, em Mineiros e em Inhumas. Moradora de Chapadão, Wanda Aparecida, registrou em vídeo o momento. Em Itumbiara, a chuva caiu, praticamente, durante toda a madrugada. Para este início de semana a previsão é de pancadas de chuva isoladas para a região Centro-Sul do Estado e...