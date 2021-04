Cidades Chuva prejudica prevenção ao coronavírus no transporte coletivo da Grande Goiânia Janelas fechadas em dias úmidos aumentam risco de contágio. Motoristas querem ser prioridade na fila, mas SES-GO ainda não tem previsão para vacinação

Um dos protocolos mais importantes, de acordo com especialistas em saúde, para o transporte coletivo na prevenção à proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2), que é a manutenção das janelas abertas, não tem sido cumprido por alguns passageiros durante as chuvas. Motoristas afirmam orientá-los, mas ao mesmo tempo entendem a preocupação em impedir a entrada de água nos veí...