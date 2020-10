Cidades Chuva neste domingo (18) em Goiás? Segundo inmet, sim! O domingo deste 18 de outubro pode ser acompanho com chuva, ventos e, até mesmo, granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo na tarde deste domingo, 18, para perigo potencial de tempestade em todas as regiões de Goiás, com possibilidade de chuvas, ventos intensos e queda de granizo. O comunicado compreende o início da tarde de hoje e vai até a 10 horas de segunda-feira (19). Além de Goiás, outros estados, além do Dist...