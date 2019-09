Cidades Chuva leve já provoca problemas em Goiânia Trânsito e abastecimento de energia elétrica foram afetados pelas primeiras precipitações. Água que veio do céu também demonstrou poluição espalhada por Goiânia

As primeiras chuvas que caíram em Goiânia depois de 130 dias de seca foram modestas, mas puderam demonstrar a fragilidade da capital para passar por mais um período chuvoso e a poluição dispersa no ambiente urbano. Apesar do refresco, o Centro de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Cimehgo) apurou que o volume de precipitação da última quarta-feira (25), que inter...