Cidades Chuva intensa carrega lama e invade 30 casas no Bairro Feliz em Goiânia Defesa Civil verifica providências que serão tomadas em relação aos imóveis atingidos. Moradores acreditam que alagamento ocorreu devido ao barro acumulado por obras na Avenida Leste-Oeste

Pelo menos 30 casas do bairro Feliz, na Região Leste de Goiânia, foram invadidas pela água da chuva que atingiu capital no início da tarde desta quarta-feira (20). Portões e muros também foram destruídos durante o temporal. Em um dos locais, em vídeo enviado por moradores, é possível ver a água que chegou a praticamente cobrir uma motocicleta na garagem e com a lama a...