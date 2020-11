Cidades Chuva forte e rajadas de ventos podem atingir Goiás neste fim de semana Áreas de instabilidade atuam em várias regiões do Estado neste sábado e domingo, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás

Chuvas localmente fortes com rajadas de ventos e raios podem ocorrer neste fim de semana em Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), áreas de instabilidade atuam em várias regiões do Estado. No sábado e no domingo, o tempo deve apresentar uma variação de parcialmente nublado com aberturas de sol e possibilidade d...