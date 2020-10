Cidades Chuva fez estragos na Feira Hippie, em Goiânia Feirante registrou como ficou a situação do local após a chuva

A chuva que caiu em Goiânia no final da tarde deste sábado (24) fez estragos na Feira Hippie, em Goiânia. Um feirante registrou em vídeo como ficou a situação do local após a chuva. O vento derrubou tendas e lonas dos feirantes e mercadorias foram molhadas e danificadas. No vídeo também é possível ver uma enxurrada passando entre as barracas. A...