Cidades Chuva exige cuidado na estrada Com o período chuvoso e o aumento do tráfego, motorista deve ter ainda mais cautela ao procurar as cidades turísticas. Em alguns trechos, caminhões não poderão transitar

No feraido prolongado de Natal, os órgãos responsáveis pelo controle das rodovias de Goiás estão em alerta. É que a previsão do tempo indica que deve chover em todo o território goiano junto do aumento natural do fluxo de veículos. Ainda na terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já acompanhava o aumento em 30% do movimento em alguns trechos. De acordo com Newton...