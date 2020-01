Cidades Chuva em Goiânia: Ponte desaba, família fica ilhada no telhado e motociclista é levado por enxurrada Outras ocorrências também foram registradas nesta tarde, como o desmoronamento de asfalto, transbordamento de córrego e várias quedas de motociclistas

Atualizada às 21h15 de 21/01/2020 A forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira (21) na região metropolitana de Goiânia causou diversos estragos. Uma família chegou a ficar ilhada no telhado de uma casa aguardando resgate na Rua Monte Sinai, do setor Jardim Mirabel, na capital, e uma ponte desabou no Setor Recreio Panorama junto com um carro que passava pel...