Cidades Chuva e ventos fortes deixam quatro feridos em Pirenópolis Uma das vítimas é uma mulher que está com suspeita de fratura no quadril e fêmur

Atualizada às 11h. Os fortes ventos e a chuva que caiu nesta quinta-feira (16) em Pirenópolis, a 128 quilômetros de Goiânia, causaram estragos em vários pontos da cidade e deixou quatro pessoas feridas. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Estadual Er...