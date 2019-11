Cidades Chuva e ventos fortes causam estragos em Itaberaí, no Centro de Goiás; veja vídeo Apesar da intensidade do vendaval, nenhum atendimento foi solicitado, segundo o Corpo de Bombeiros

Alguns bairros do município de Itaberaí, no Centro do Estado, sofreram estragos causados pela chuva e por um vendaval, na tarde desta terça-feira (12). Há registros de imóveis destelhados, queda de árvores e outdoors e danos a fachadas de lojas. Entre os bairros afetados, estão o Jardim Cabral e a Vila Progresso, de acordo com o site de notícias Portal Itaberaí. De acordo...