Cidades Chuva e tempo ameno em Goiás devem durar pouco Prognósticos demonstram pancadas isoladas e pequenos volumes de precipitação até sexta-feira (25). Período chuvoso deve começar apenas na segunda quinzena de outubro

As chuvas e o clima ameno com a umidade relativa do ar alta devem acabar de forma gradual em Goiás a partir de sexta-feira (25). Isso porque a massa de ar frio vinda da região Sul do país, que trouxe umidade e consequentemente precipitações para o Estado, caminha em direção ao oceano Atlântico. “Essa massa puxou umidade da região Norte do país e por conta disso se formar...