Cidades Chuva deve chegar a Goiás no próximo domingo (20), afirma Inmet Frente fria que vem do Sul do país chega ao Estado no final de semana com redução de temperatura e aumento de umidade

No dia em que completa 120 dias sem chuva em Goiânia, 20 de setembro, a capital deve receber a primeira precipitação dos últimos meses. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a chuva deve vir como consequência de uma frente fria que saiu do Sul do país e que já chegou ao Mato Grosso do Sul. A previsão é de diminuição das temperaturas e aumento d...