Cidades Chuva destroe casas no Jardim Europa, em Goiânia Defesa Civil realiza visita neste sábado (14) para averiguar estragos e prevê interditar o local por riscos de novos desabamentos

A chuva invadiu casas na Avenida Contorno Oeste, no Jardim Europa, em Goiânia, durante a noite de sexta-feira (13). Em uma das residências a água chegou a derrubar parte do muro, quebrou paredes e gerou estragos em outros móveis do local. Francisco Vieira da Defesa Civil avaliou que os danos causados pelo temporal foram de grandes proporções e que irá ao local neste ...